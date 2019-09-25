https://static.news.ru/photo/aec7977a-dffc-11e9-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности опубликовать стенограмму ещё одной беседы, состоявшейся между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Уточняется, что речь идёт о разговоре от 22 апреля 2019 года, после избрания Зеленского на пост. Кроме того, Трамп напомнил об «одном или двух» разговорах, состоявшихся между украинским президентом и вице-президентом США Майклом Пенсом, пишет The Washington Post .

Трамп опровергает обвинения в неправомерности своих действий во время беседы с Зеленским.

Как писал News.ru ранее, министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.