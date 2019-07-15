Президент США Дональд Трамп оправдался за недавние посты в Twitter, которые оскорбили некоторых новых членов Конгресса. Он заявил, что недовольным происходящим в стране стоит просто покинуть её.
Политик пояснил, что не беспокоится из-за ксенофобского характера его заявлений, передаёт
Ранее News.ru писал, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй раскритиковала президента США Дональда Трампа за его слова о представительницах Демократической партии в американском конгрессе. Высказывание хозяина Белого дома Мэй считает совершенно неприемлемыми.