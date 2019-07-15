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Федеральная торговая комиссия Соединённых Штатов (FTC) достигла соглашения с корпорацией Facebook, владеющей одноимённой социальной сетью. Регулятор должен снять с организации все претензии в обмен на уплату штрафа в $5 млрд.

Три члена комиссии из пяти проголосовали за урегулирование конфликта подобным образом, передаёт The Wall Street Journal сообщение анонимного источника. Соглашение вступит в силу после одобрения Министерства юстиции страны. Сумма, которую,...