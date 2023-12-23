Трамп предложил Байдену предвыборные дебаты в 10 раундов

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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту заявил, что жаждет дебатировать с действующим главой американского государства в рамках предвыборной кампании. Таким образом политик ответил на вопрос ведущего, стал бы он участвовать в дискуссии с оппонентом, в случае если они оба выиграют номинации от партий. По словам Трампа, он предлагает Байдену дебаты в 10 раундов.

О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз? — сказал Трамп.

Согласно американскому законодательству, кандидат в президенты может отказаться от дебатов, если посчитает их невыгодными для себя с точки зрения поддержки на выборах. Сам Трамп отказался от публичных диспутов с другими кандидатами от Республиканской партии. При этом он не исключил, что в ходе праймериз он может изменить позицию и вернуться к дебатам с однопартийцами.

Ранее Трамп заявил, что считает Джо Байдена мятежником. В социальной сети Truth Social политик написал, что сам не является повстанцем, которым его называл Байден. Перед этим американский лидер назвал Трампа мятежником, отметив, что это очевидный факт. Президент возложил ответственность за штурм конгресса, который произошел 6 января 2021 года, на политика.