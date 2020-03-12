Американский президент Дональд Трамп разрешил Пентагону ответить на ракетную атаку под Багдадом, в результате которой погибли двое военных США и британский солдат.

Я говорил с президентом. Он дал мне полномочия делать то, что мы должны делать в соответствии с инструкциями, — цитирует Reuters министра обороны Марка Эспера.

По информации арабского издания AMN, американцы готовят удары по району Хашд аш-Шааби вблизи сирийской границы. При этом командование США опровергло такие планы.

Как писал NEWS.ru, вечером 11 марта неизвестные выпустили не менее 15 ракет по военной базе Таджи, где базируются войска американской коалиции.

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