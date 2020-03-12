Глава агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США Джон Хилл рассказал, что имеющиеся у страны системы ПРО не способны отразить атаки российского ядерного оружия. По его словам, создавать новые не планируется.

Он отметил, что 44 противоракеты Соединённых Штатов не могут справиться с 1550 боезарядами РФ, передаёт ТАСС. Я могу подтвердить, что это не входит в наши планы — создавать [средства защиты....