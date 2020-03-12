Американский президент Дональд Трамп разрешил Пентагону ответить на ракетную атаку под Багдадом, в результате которой погибли двое военных США и британский солдат.
Я говорил с президентом. Он дал мне полномочия делать то, что мы должны делать в соответствии с инструкциями, — цитирует Reuters министра обороны Марка Эспера.
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Как писал NEWS.ru, вечером 11 марта неизвестные выпустили не менее 15 ракет по военной базе Таджи, где базируются войска американской коалиции.
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