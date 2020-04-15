Трамп пожаловался на приостановку проведения бейсбольных матчей

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности.
Глава Белого дома посетовал на то, что из-за пандемии коронавируса в стране приостановлено проведение профессиональных спортивных соревнований. По его словам, матчи необходимо возобновить.
Мы должны вернуть наш спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи, которым 14 лет, — заявил президент.
По словам Трампа, этот вопрос он обсудит с главами Национальной хоккейной лиги, Национальной баскетбольной ассоциации и других североамериканских спортивных организаций,
Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от коронавируса в США составляет 25 239 человек. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса 14 апреля.
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