Трамп потребовал вернуть ему иммунитет от преследования Трамп потребовал у Верховного суда США подтверждения иммунитета от преследования

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Бывший президент Штатов Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с требованием пересмотреть решение о том, что он не имеет иммунитета от юридического преследования, сообщила пресс-служба суда. Там отметили, что в деле политика по этому поводу фигурирует его причастность к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме. По мнению Трампа, произошедшее является «ошеломительным нарушением [судебного] прецедента и исторической нормы».

За неимением иммунитета от юридического преследования должность президента перестанет существовать в том виде, в каком мы ее знаем, — подчеркнул политик.

До этого апелляционный суд в американском столичном округе Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования. Уточняется, что решение по вопросу наличия иммунитета будут принимать девять судей, трое из которых были назначены самим республиканцем во время его президентского срока.

Ранее Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. С таким утверждением республиканец выступил 10 февраля во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Чарльз Браун расценил его слова как угрозу, которая может уничтожить доверие союзов стран к Вашингтону.