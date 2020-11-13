Трамп потребовал приостановить пересчёт голосов в штате Джорджия

https://static.news.ru/photo/b11c3386-26ce-11eb-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Действующий американский президент Дональд Трамп потребовал остановить производимый вручную пересчёт голосов в Джорджии до сверки подписей.

Трамп считает необходимым приостановить пересчёт до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на тех бюллетенях, что были отправлены по почте, с теми, что избиратели оставили при регистрации, передаёт ТАСС.

Это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчёт до тех пор, пока они не позволят сверять подписи, — написал глава США в своём микроблоге.

Также Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не дать демократам «украсть» победу.

Трамп одерживает победу в колеблющемся штате Северная Каролина. При этом кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Джорджия, писал NEWS.ru ранее.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. По предварительным данным, лидирует представитель Демократической партии Джо Байден.