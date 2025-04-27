Трамп потребовал освободить от пошлин суда из США Трамп потребовал бесплатно пропускать суда из США через Панамский канал

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Дональд Трамп

Военные корабли и коммерческие суда США должны быть освобождены от пошлин за проход через Панамский и Суэцкий каналы, заявил президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он напомнил, что именно благодаря Вашингтону эти каналы вообще появились.

Американским судам, как военным, так и коммерческим, следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и документально ее зафиксировать, — написал политик.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что серьезно намерен включить в состав страны Канаду, Гренландию и Панамский канал. Таким образом глава государства отреагировал на предположение журналиста The Time, что он «немного троллит на этот счет». По словам республиканца, он не считает расширение территории созданием империи, но это было бы хорошо, к тому же Гренландия могла бы оказаться в выгодной ситуации, если бы стала частью США.

До этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил американского лидера во лжи. Глава Белого дома во время выступления в Конгрессе США заявил, что Вашингтон «возвращает контроль над Панамским каналом». Однако, как подчеркнул Мулино, сотрудничество между Панамой и Вашингтоном основано на четких договоренностях с учетом взаимных интересов. При этом канал остается и будет принадлежать республике.