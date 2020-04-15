Президент США Дональд Трамп объявил о решении приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соединённые Штаты обеспечивают до 20% бюджета ВОЗ, и для усилий международного сообщества по борьбе с пандемией это станет серьёзным ударом. Но Трампа больше заботят его собственные рейтинги, которые начали падать. Эксперты сходятся в том, что критика ВОЗ — это попытка Белого дома снять с себя ответственность за вспышку коронавируса в США.

На ежедневном брифинге в Белом доме Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она провалила задачу сдерживания пандемии. По словам президента, ВОЗ слишком легко поверила первым сообщениям китайских властей о коронавирусе, не став проверять их, а затем выступала против закрытия границ государств. Всё это стоило миру множества жизней, подчеркнул Трамп, поэтому США, по его решению, приостанавливают финансирование организации.

ВОЗ провалила свою задачу и должна быть привлечена к ответственности, — заявил американский лидер. — Она не смогла вовремя получить и распространить информацию (о коронавирусе, — NEWS.ru), не смогла провести расследование на основании источников в Ухани, которые противоречили данным китайского правительства.

Двухлетний бюджет ВОЗ составляет $6 млрд. В прошлом году США перечислили организации порядка $550 млн, следовательно, они отвечают примерно за пятую часть её финансирования. Для организации это станет существенным ударом, так как она уже запросила дополнительный $1 млрд на экстренные меры по борьбе с пандемией. Недостаток финансирования может сказаться на исследованиях по поиску вакцины, её производстве и распространению.

ВОЗ абсолютно необходима миру, — ответил на решение Трампа генсек ООН Антониу Гутериш. — Когда мы наконец справимся с этой эпидемией, мы найдём время, чтобы оглянуться назад и понять, как эта инфекция появилась и распространилась по планете, и правильно ли на неё среагировали. Но сейчас не время для этого.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии NEWS.ru заметил, что Трамп никогда не боялся испортить свою репутацию, поэтому и пошёл на такое решение. Для него это попытка найти виноватых в за рубежом, чтобы не проиграть грядущие в ноябре выборы.

Это политический ход, чтобы перенести ответственность за бездействие в начале эпидемии в США, которое привело к чудовищным последствиям, с себя на «внешнего врага». Плюс, есть признаки того, что ВОЗ подыгрывала Китаю в сокрытии информации о масштабах и опасности эпидемии, но это не то чтобы стопроцентное оправдание. На международную репутацию США Трампу и его поклонникам всегда было плевать: Америка прежде всего. По ВОЗ это ударит финансово, там и так были проблемы с бюджетом, а Соединённые Штаты — главный плательщик (сейчас уже Китай почти сравнялся, там считают от ВВП). Возможно, КНР нарастит финансирование для своего имиджа, но США не заменит. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Американские аналитики не могли не заметить, что Трамп и сам сильно запоздал с принятием чрезвычайных мер. Всемирная организация здравоохранения действительно на начальных этапах эпидемии в Китае рекомендовала не закрывать границы, так как это всё равно не предотвратило бы передвижение людей и повредило экономике. Но уже 30 января ВОЗ объявила коронавирус «глобальной угрозой», а затем каждый день предупреждала, что окно для предотвращения пандемии сужается.

Трамп же потратил февраль на преуменьшение масштабов бедствия, неоднократно приравнивая COVID-19 к сезонному гриппу. США потеряли драгоценное время и встретили пандемию неподготовленными, что отчасти обусловило самое большое число жертв коронавируса в мире. Только 13 марта глава Белого дома объявил о введении режима чрезвычайного положения в Соединённых Штатах.

Braulio Jatar/Global Look Press

На данный момент в США коронавирусом заражены более 600 тысяч человек, более 25 тысяч скончались. И если поначалу пандемия положительно влияла на президентские рейтинги, то на прошлой неделе они начали падать.Лишь 42% американцев одобряют действия Белого дома по борьбе с коронавирусом и 40% положительно высказываются о работе президента в целом.

Отчасти падению рейтингов поспособствовало то, что раньше их поднимало — ежедневные брифинги в Белом доме. Трамп, поначалу державшийся на них уверенно, всё больше путается в своих словах и тратит слишком много времени на критику журналистов и перекладывание ответственности. Даже известный лоялист и неформальный советник Трампа сенатор Линдси Грэм рекомендовал ему выходить к репортёрам не чаще, чем раз в неделю.

На первый план тем временем выходят региональные политики, например, губернаторы Нью-Йорка и Калифорнии, которые действуют более решительно и предлагают конкретные меры. Администрация Трампа на их фоне выглядит в лучшем случае медлительной, в худшем — беспомощной.