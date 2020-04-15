Президент США Дональд Трамп объявил о решении приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соединённые Штаты обеспечивают до 20% бюджета ВОЗ, и для усилий международного сообщества по борьбе с пандемией это станет серьёзным ударом. Но Трампа больше заботят его собственные рейтинги, которые начали падать. Эксперты сходятся в том, что критика ВОЗ — это попытка Белого дома снять с себя ответственность за вспышку коронавируса в США.
На ежедневном брифинге в Белом доме Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она провалила задачу сдерживания пандемии. По словам президента, ВОЗ слишком легко поверила первым сообщениям китайских властей о коронавирусе, не став проверять их, а затем выступала против закрытия границ государств. Всё это стоило миру множества жизней, подчеркнул Трамп, поэтому США, по его решению, приостанавливают финансирование организации.
ВОЗ провалила свою задачу и должна быть привлечена к ответственности, — заявил американский лидер. — Она не смогла вовремя получить и распространить информацию (о коронавирусе, — NEWS.ru), не смогла провести расследование на основании источников в Ухани, которые противоречили данным китайского правительства.
Двухлетний бюджет ВОЗ
ВОЗ абсолютно необходима миру, — ответил на решение Трампа генсек ООН Антониу Гутериш. — Когда мы наконец справимся с этой эпидемией, мы найдём время, чтобы оглянуться назад и понять, как эта инфекция появилась и распространилась по планете, и правильно ли на неё среагировали. Но сейчас не время для этого.
Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии NEWS.ru заметил, что Трамп никогда не боялся испортить свою репутацию, поэтому и пошёл на такое решение. Для него это попытка найти виноватых в за рубежом, чтобы не проиграть грядущие в ноябре выборы.
Это политический ход, чтобы перенести ответственность за бездействие в начале эпидемии в США, которое привело к чудовищным последствиям, с себя на «внешнего врага». Плюс, есть признаки того, что ВОЗ подыгрывала Китаю в сокрытии информации о масштабах и опасности эпидемии, но это не то чтобы стопроцентное оправдание. На международную репутацию США Трампу и его поклонникам всегда было плевать: Америка прежде всего. По ВОЗ это ударит финансово, там и так были проблемы с бюджетом, а Соединённые Штаты — главный плательщик (сейчас уже Китай почти сравнялся, там считают от ВВП). Возможно, КНР нарастит финансирование для своего имиджа, но США не заменит.
Американские аналитики не могли не заметить, что Трамп и сам сильно запоздал с принятием чрезвычайных мер. Всемирная организация здравоохранения действительно на начальных этапах эпидемии в Китае рекомендовала не закрывать границы, так как это всё равно не предотвратило бы передвижение людей и повредило экономике. Но уже 30 января ВОЗ объявила коронавирус «глобальной угрозой», а затем каждый день предупреждала, что окно для предотвращения пандемии сужается.
Трамп же потратил февраль на преуменьшение масштабов бедствия, неоднократно приравнивая COVID-19 к сезонному гриппу. США потеряли драгоценное время и встретили пандемию неподготовленными, что отчасти обусловило самое большое число жертв коронавируса в мире. Только 13 марта глава Белого дома объявил о введении режима чрезвычайного положения в Соединённых Штатах.
На данный момент в США коронавирусом заражены более 600 тысяч человек, более 25 тысяч скончались. И если поначалу пандемия положительно влияла на президентские рейтинги, то на прошлой неделе они начали падать.Лишь 42% американцев
Отчасти падению рейтингов поспособствовало то, что раньше их поднимало — ежедневные брифинги в Белом доме. Трамп, поначалу державшийся на них уверенно, всё больше путается в своих словах и тратит слишком много времени на критику журналистов и перекладывание ответственности. Даже известный лоялист и неформальный советник Трампа сенатор Линдси Грэм
На первый план тем временем выходят региональные политики, например, губернаторы Нью-Йорка и Калифорнии, которые действуют более решительно и предлагают конкретные меры. Администрация Трампа на их фоне выглядит в лучшем случае медлительной, в худшем — беспомощной.
Добавьте наши новости в избранные источники