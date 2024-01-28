В США допустили, что Трамп после выборов начнет торговую войну с Китаем WP: Трамп при переизбрании может ввести пошлины в размере 60% на импорт из Китая

Фото: IMAGO/Ron Sachs - CNP /MediaPunc/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания, сообщает газета Washington Post. Это может привести к «глобальной торговой войне», считают аналитики.

В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт, — говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп заявил, что способен прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы. Песков добавил, что никаких контактов с американским политиком не было.

24 января Трамп в эфире Fox News заявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Хэмпшир. Его конкурент в предвыборной гонке экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила политика с победой. Она отметила, что экс-глава государства действительно заслужил ее и она «хочет это признать». При этом Хейли подчеркнула, что не планирует пока выходить из президентской гонки. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.