https://static.news.ru/photo/c1533d52-e021-11e9-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/White House/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что они сделали друг друга более знаменитыми.

Мы с президентом Украины, и он сделал меня более известным, я сделал его более известным, — пошутил президент Соединённых Штатов.

"We're with the president of Ukraine and he's made me more famous and I've made him more famous."



President Trump held a bilateral meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. #UNGA pic.twitter.com/ydR7kHLbb1 — The Hill (@thehill) September 26, 2019

Как ранее писал News.ru, Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в Штатах три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост. В поддержку решения начать данную процедуру высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Поводом для начала процедуры стала июльская беседа Трампа с Зеленским. Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.