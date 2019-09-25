Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что они сделали друг друга более знаменитыми.
Мы с президентом Украины, и он сделал меня более известным, я сделал его более известным, — пошутил президент Соединённых Штатов.
"We're with the president of Ukraine and he's made me more famous and I've made him more famous."
Как ранее писал News.ru, Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в Штатах три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост. В поддержку решения начать данную процедуру высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Поводом для начала процедуры стала июльская беседа Трампа с Зеленским. Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.