https://static.news.ru/photo/0425e5d0-b7e6-11e9-825e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto E. Rosales/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 7 августа посетит город Эль-Пасо в штате Техас, где жертвами стрельбы в супермаркете стали 22 человека. Об этом сообщил мэр Ди Марго.

Президент Трамп звонил мне вчера. Он приедет сюда в среду, — цитирует мэра РИА Новости .

Утром 3 августа 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета Walmart в торговом центре в Эль-Пасо. В результате чего 22 человека погибли и 26 получили ранения.

Полиция задержала стрелявшего. Его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.

Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошел в штате Орегон в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества.