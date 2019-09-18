Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил главе Минфина США Стивену Мнучину относительно санкций против Ирана.

Я только что поручил министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана! — написал американский лидер в Twitter.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.

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