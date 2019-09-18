https://static.news.ru/photo/300b833c-da17-11e9-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил главе Минфина США Стивену Мнучину относительно санкций против Ирана.

Я только что поручил министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана! — написал американский лидер в Twitter .

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии были атакованы нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.