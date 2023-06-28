Трамп пообещал закрыть въезд в США коммунистам Трамп пообещал в случае победы на выборах запретить въезд в США коммунистам и марксистам

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента в 2024 году намерен запретить въезд в США всем «коммунистам и марксистам». Заявление политика распространила его пресс-служба, цитату приводит РИА Новости. При этом действующее миграционное законодательство уже предусматривает ряд ограничений для последователей коммунистической идеологии.

Опираясь на федеральное законодательство, <...> я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов, — говорится в заявлении Трампа.

По его словам, въезд в США «всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам» будет закрыт в первый же день его нового президентства.

Действующее в настоящее время в стране законодательство лишает коммунистов права на получение гражданства США и вида на жительство. При этом запрет не распространяется на туристические и учебные поездки.

Ранее телеканал CNN сообщил, что свыше трети американцев (36%) не хотят видеть действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в качестве кандидатов на пост главы государства на выборах в 2024 году. Журналисты назвали ситуацию эталоном непривлекательности кандидатов.