Трамп пообещал за 10 минут заставить Евросоюз расширить помощь Украине Трамп пообещал в случае своего избрания добиться расширения помощи Украине

Фото: U.S. Air Force

Поставка вооружения на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания расширит помощь Украине. Как передает ТАСС, экс-глава Белого дома сделал это заявление на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

Трамп также заявил, что он сможет заставить Евросоюз увеличить помощь Украине всего за «10 минут». Он считает, что европейцы должны начать тратить больше денег на эту проблему. По его словам, США уже потратили на Украину $140 млрд, в то время как ЕС только $16 млрд.

Трамп подчеркнул, что Германия и другие страны не платят достаточно за обеспечение безопасности, что является ошибкой. Экс-президент отметил, что знает большинство политиков, и если им сказать, что нужно, то они начнут платить Украине. Он также выразил опасение по поводу положения США в контексте конфликта на Украине и назвал его опасным. По мнению Трампа, этот кризис может привести к третьей мировой войне.

Ранее Трамп пообещал, что урегулирует конфликт на Украине в течение 24 часов, если он будет переизбран на пост главы государства. Он подчеркнул, что это будет несложно. При этом экс-глава США не раскрыл деталей своего плана и не сообщил, какие действия он намерен предпринять.