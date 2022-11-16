Трамп пообещал восстановить энергоотрасль в США в случае переизбрания

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал восстановить энергетическую независимость страны в случае его успешного переизбрания, трансляцию его выступления вел телеканал Fox News. Как заявляет политик, цены на энергоресурсы резко упадут, как только он придет к власти.

В первый же день мы положим конец войне Джо Байдена с американской энергией. Когда это произойдет, вы увидите, что затраты на энергию снизятся, — сказал Трамп во время своего выступления во Флориде.

Ранее Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. О том, что он планирует объявить о своем намерении вновь занять пост президента 15 ноября, стало известно после промежуточных выборов в конгресс. Агентство Reuters уточняло, что объявление о выдвижении своей кандидатуры перед Днем благодарения даст Трампу преимущество перед другими кандидатами.

Ранее соратники экс-президента США Дональда Трампа призвали его не торопиться с объявлением об участии в выборах главы государства в 2024 году. Причиной они называли разочаровывающие результаты выборов в конгресс страны.