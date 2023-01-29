Трамп пообещал спасти мир способом, который никто до него не использовал Трамп: Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны

Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Джо Байден заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Свое мнение политик озвучил в ходе выступления на митинге в штате Южная Каролина. Трамп пообещал в случае своего избрания на пост президента спасти мир таким образом, какой не использовал еще никто до него. Трансляцию мероприятия вел телеканал Newsmax.

Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой. <...> Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось, — сказал республиканец.

Он подчеркнул, что если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах 2020 года, конфликт между Россией и Украиной никогда бы не случился. И даже сейчас Трамп уверен, что ему удалось бы добиться заключения «мирной сделки» в течение 24 часов.

Ранее на собрании Республиканской партии штата Нью-Гемпшир Трамп заявил, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом.Для чего это делается, «никто не знает», отметил он.

Также Дональд Трамп пообещал, что если его повторно изберут главой государства в 2024 году, он создаст систему противоракетной обороны, способную защитить страну от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. Он также отметил, что при действующем президенте Джо Байдене мир стал более опасным, и предупредил об угрозе третьей мировой войны.