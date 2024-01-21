Трамп пообещал сообщить, когда ему «поплохеет» как Байдену Трамп заявил, что ему еще далеко до умственных проблем Байдена

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему далеко до умственных проблем его преемника Джо Байдена. Экс-глава государства пообещал сообщить, когда ему «поплохеет». Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал медиакомпании RSBN.

Я вам сообщу, когда поплохею. Думаю, я смогу. Я не против быть 80-летним, но мне 77, это большая разница <...>. Речь не о возрасте, каждый стареет по-разному, — заявил Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп рассказал о друзьях, которые в 80 лет только стали добиваться успеха. Сам он, по его словам, чувствует себя лучше, чем 25 лет назад. Также республиканец успешно прошел тест у врача на когнитивные способности, чем, по его словам, Байден похвастаться явно не может.

Ранее экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина, Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась в психическом здоровье своего конкурента на первичных выборах — Дональда Трампа. По ее словам, заявления бывшего президента о ее ответственности за события в Капитолии не соответствуют фактам, и такого человека нельзя ставить на столь ответственный пост.