Трамп пообещал развернуть «Железный купол» над США Трамп заявил, что развернет «Железный купол» над США в случае победы на выборах

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства развернет над страной систему ПРО «Железный купол» по примеру Израиля. На выступлении перед сторонниками в городе Фриленде, штат Мичиган, он отметил, что это позволит не только защитить страну, но и создать множество рабочих мест, передает ТАСС.

В свой следующий [президентский] срок я построю отличный «Железный купол», как это сделал Израиль, и даже лучше. Почему у нас до сих пор нет его? Он нам нужен, — заявил Трамп.

По его словам, за пределами США «много жестоких людей и злоумышленников». Поэтому, подчеркнул он, страну необходимо обезопасить.

Противоракетная система «Железный купол» используется для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году на фоне обстрелов радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными снарядами «Кассам».

Ранее власти Великобритании заинтересовались проектом новой системы ПВО Европы «Небесный щит». По словам главы Минобороны страны Гранта Шаппса, Лондон хочет присоединиться к программе для борьбы с Россией. Эту инициативу поддержало 21 государство, при этом не каждое из них входит в состав НАТО.