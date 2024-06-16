Трамп пообещал «разобраться» с огромными траншами Киеву Трамп пообещал после победы на выборах «разобраться» с огромными траншами Киеву

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Выступая на встрече с избирателями в Детройте (штат Мичиган), экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп посулил «разобраться» с многомиллиардным траншами, которые получает от Вашингтона Украина. Кандидат в президенты Соединенных Штатов также отметил, что каждый раз, когда Владимир Зеленский появляется в стране, он получает новую крупную финансовую помощь, следует из трансляции Fox News.

Зеленский, вероятно, является величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, приезжая в нашу страну, он покидает ее с 60 миллиардами долларов и так без конца. Я разберусь с этим, — пообещал Трамп.

В случае победы на выборах в США Дональд Трамп может отменить соглашение между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил на днях американист Дмитрий Дробницкий. Он предположил, что с появлением у власти Трампа приоритеты будут другие, и двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей до выборов. По украинскому вопросу Трамп говорил, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что Трамп или другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности», которое на саммите G7 должны были подписать Байден и Зеленский. По данным зарубежных СМИ, оно «не является договором и не будет ратифицировано конгрессом».