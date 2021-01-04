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Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших выборов

19:33, 04 января 2021 14
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал в самое ближайшее время представить «истинные» итоги прошедших президентских выборов.

Как можно сертифицировать выборы, если удостоверяемые цифры достоверно неверны. Сегодня во время моего выступления, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры, — написал Трамп в Twitter.

Он также подчеркнул, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно можно сказать наверняка — они никогда не забывают!».

Вечером 4 января политик планирует провести митинг в Джорджии, где 5 января состоится второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки туда и участия в митинге для Трампа является поддержка кандидатов-республиканцев.

Трамп до сих пор не признал своего поражения на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, Трамп — 232. Результаты должен утвердить конгресс 6 января. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Как писал NEWS.ru, обнародование разговора Дональда Трампа с госсекретарём штата Джорджия, в котором хозяин Белого дома просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта». Об этом заявил журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлёкшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Трамп просил Брэда Раффенспергера «найти» 11 780 голосов, которые помогли бы ему победить в Джорджии.

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