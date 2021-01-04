Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших выборов

https://static.news.ru/photo/de2a02c2-4eab-11eb-9e8d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал в самое ближайшее время представить «истинные» итоги прошедших президентских выборов.

Как можно сертифицировать выборы, если удостоверяемые цифры достоверно неверны. Сегодня во время моего выступления, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры, — написал Трамп в Twitter.

Он также подчеркнул, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно можно сказать наверняка — они никогда не забывают!».

How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2021

Вечером 4 января политик планирует провести митинг в Джорджии, где 5 января состоится второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки туда и участия в митинге для Трампа является поддержка кандидатов-республиканцев.

Трамп до сих пор не признал своего поражения на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, Трамп — 232. Результаты должен утвердить конгресс 6 января. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Как писал NEWS.ru, обнародование разговора Дональда Трампа с госсекретарём штата Джорджия, в котором хозяин Белого дома просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта». Об этом заявил журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлёкшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона. Трамп просил Брэда Раффенспергера «найти» 11 780 голосов, которые помогли бы ему победить в Джорджии.