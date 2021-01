Трамп пообещал представить «истинные» итоги прошедших выборов

Он также подчеркнул, что «у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно можно сказать наверняка — они никогда не забывают!».

How can you certify an election when the numbers being certified are verifiably WRONG. You will see the real numbers tonight during my speech, but especially on JANUARY 6th. @SenTomCotton Republicans have pluses & minuses, but one thing is sure, THEY NEVER FORGET!