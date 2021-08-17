Трамп пообещал порадовать американцев на следующих выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на предвыборную кампанию 2024 года, но они «порадуют американцев». Об этом политик сказал в эфире FoxNews.

По словам Трампа, законы о финансировании предвыборной кампании «сложны и невероятно глупы». Политик лишь подчеркнул, что будет участвовать в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году.

Вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы, — отметил бывший глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время будут опубликованы новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года. По его словам, у него есть данные, которые сигнализируют о том, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений. Кроме того, Трамп обвинил СМИ, которые якобы связаны с радикальными левыми демократами, в сокрытии «реальных фактов».