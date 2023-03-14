Трамп пообещал помогать Украине вместе с Путиным Fox: Трамп заявил о намерениях определять размер помощи Киеву по итогам встреч с Путиным

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Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что в случае его победы на выборах в 2024 году размеры помощи для Украины во многом будут зависеть от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Экс-хозяин Белого дома также отметил, что «Европа должна платить». Таким образом Трамп ответил на один из вопросов, которые ведущий телеканала Такер Карлсон направил потенциальным кандидатам в президенты от республиканцев.

Трамп ответил, что это [помощь Украине] будет «в значительной степени зависеть» от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что «Европа должна платить», — зачитал ведущий ответ, полученный от экс-президента США.

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого также называют одним из возможных кандидатов, выступил против включения в пакеты военной помощи Киеву дальнобойных ракет и истребителей. Десантис считает, что нужно воздержаться от поставок оружия, которое ВСУ могут использовать для атак по российской территории.

Ранее Трамп заявил, что победа Украины гораздо важнее для Европы, чем для Соединенных Штатов. По словам 45-го президента США, на европейских союзников приходится лишь небольшая доля от всей помощи, оказываемой Киеву, на которую нынешняя администрация Джо Байдена выделяет миллиарды долларов.