Трамп пообещал помочь Мексике со снижением нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/5e2e8026-7b5b-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов прокомментировал готовность Мексики к снижению добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Он выразил готовность помочь стране.

Он отметил, что когда-нибудь Мехико возместит затраты США, передаёт ТАСС.

США помогут Мексике, они нам [это] возместят когда-нибудь позднее, когда будут готовы сделать это, — сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились 10 часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Позднее глава страны Андрес Обрадор согласовал с американским лидером Дональдом Трампом снижение суточной добычи нефти на 100 тысяч баррелей.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.