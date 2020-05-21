Трамп пообещал перестать принимать противомалярийный препарат

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух дней прекратит приём гидроксихлорохина, который использовал для профилактики коронавируса.
Американский лидер рекламировал противомалярийное средство как лекарство от инфекции, при этом его эффективность доказана не была. Более того, врач главы Белого дома не рекомендовал ему этот препарат.
Решение Трампа принимать гидроксихлорохин описывали как безответственное действие, которым можно навредить себе,
Как писал NEWS.ru, Трамп высказался в защиту приёма препарата и назвал липовым исследование, в котором эксперты предупредили о рисках. Политик отметил, что принимавшие участие в испытаниях пациенты были слишком больными и старыми, «готовыми умереть».
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