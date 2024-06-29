Трамп пообещал накрыть США «Железным куполом» Трамп пообещал создать в США систему противоракетной обороны «Железный купол»

Фото: Jefferson Siegel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране систему противоракетной обороны «Железный купол», как это сделал Израиль. Это стало бы для Штатов «подстраховкой», а также позволило бы организовать новые рабочие места для американцев, пояснил он. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления на мероприятии республиканцев в штате Миннесота.

Мы возведем над нашей страной «Железный купол». Такого купола еще никогда не видели. Только подумайте, что бы произошло, если бы у них [израильтян] этого не было <...>, Израиля бы не было. Нам нужна такая же защита, — добавил он.

Ранее Трамп объявил, что в период работы администрации действующего главы Белого дома Соединенные Штаты утратили международный престиж. США уподобились «стране третьего мира», поскольку политика Байдена является «позорной», резюмировал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предвыборные дебаты в Соединенных Штатах не стоят на повестке дня в России. Он отметил, что Москва считает избирательный процесс внутренним делом страны и не собирается давать никаких оценок. РФ никогда не вмешивалась в избирательные процессы других государств и не собирается делать этого сейчас, констатировал он.