Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову закончить войну Израиля и Палестины

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Они встретились на турнире США, где Нурмагомедов выступил секундантом россиянина Ислама Махачева, защитившего титул чемпиона UFC в легком весе. Трамп же присутствовал в качестве зрителя. Видео их диалога в соцсети Х опубликовал бывший боец ММА блогер Там Хан.

Нурмагомедов заявил Трампу, что уверен в его желании остановить войну в Палестине. На что бывший хозяин Белого дома ответил утвердительно.

Мы это остановим. Я это остановлю, — сказал Трамп.

Бой за чемпионский титул между российским и американским бойцами, как заметили местные СМИ, превратился в успешное предвыборное мероприятие Трампа. Его появление вызывало бурю эмоций у 15 тысяч зрителей UFC 302: когда политик прошел вместе с главой UFC Дэйной Уайтом, его приветствовали бурными овациями. В какой-то момент стадион начал скандировать «Мы хотим Трампа! Пошел ты, Джо Байден!».

Ранее сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп заявила, что экс-президент будет выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах независимо от решения суда в Нью-Йорке 11 июля. По ее словам, республиканцы готовы к любому варианту развития событий. Окончательное решение примут американцы в день голосования 5 ноября, напомнила женщина, которая приходится миллиардеру невесткой. Она призвала сторонников экс-главы Белого дома выразить свой протест, поддержав его на выборах.