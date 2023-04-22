Трамп пообещал добиться независимости США от Китая

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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году, он добьется полной независимости государства от Китая. Также он пообещал в случае возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле. Слова Трампа приводит ТАСС.

Мы посылаем им нефть, даем им деньги, это безумие. Я добьюсь полной независимости от Китая <...>. У них слишком много власти в нашей стране, — сказал политик.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом готовится ввести беспрецедентные меры по ограничению американских инвестиций в Китай. Администрация президента США Джо Байдена намерена сдерживать технологическое и военное развитие Пекина. Уточняется, что сейчас администрация ведет обсуждение с сообществом предпринимателей, а также с Торговой палатой США.

В свою очередь, специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин не приемлет шантажа и приказов со стороны США по вопросу оружия.

Также Трамп пообещал в случае своей победы на выборах президента разрешить конфликт на Украине еще до инаугурации. По словам политика, он является единственным политиком, способным предотвратить третью мировую войну и втягивание в нее США.