Трамп пообещал, что в США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

https://static.news.ru/photo/0ce5adf8-f873-11ea-8c08-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп назвал сроки вакцинации американцев от коронавирусной инфекции.

Лидер Соединённых Штатов сообщил, что начало вакцинации населения запланировано на октябрь 2020 года, в крайнем случае она начнётся в декабре.

Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре, — привели слова Дональда Трампа в «Интерфаксе».

Американский лидер добавил, что к концу года должно быть готово около 100 млн доз вакцины. Препарат начнут изготавливать после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины к концу 2020 года, — привели слова президента США в «Интерфаксе».

Кроме того, новый советник президента США Скотт Атлас заявил, что вакцина будет практически бесплатной для жителей США.

В первые 24 часа после одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в экстренном режиме вакцины будут доставлены. Это будет практически бесплатно для американцев, — процитировали Скотта Атласа в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса для педагогов, медицинских работников и других представителей будет добровольной.