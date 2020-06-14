США

Трамп пообещал больше не смотреть матчи сборной США по футболу

15:48, 14 июня 2020
Фото: U.S. Soccer/facebook.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи национальной сборной по футболу из-за разрешения игрокам не вставать во время исполнения гимна страны.

Совет директоров футбольной федерации US Soccer снял с игроков обязательство вставать во время звучания гимна, чтобы те могли вставать на одно колено в знак протеста. С просьбой отменить соответствующий пункт регламента к руководству федерации обратилась женская сборная США.

Особо смотреть теперь не собираюсь, — написал Трамп в своём Twitter.

Глава Белого дома также отметил, что Национальная футбольная лига (NFL) «движется в том же направлении». Поэтому он может перестать следить и за их матчами тоже.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что у него получится объединить США, которые охвачены полемикой о расизме и полицейском произволе.

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