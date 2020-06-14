Трамп пообещал больше не смотреть матчи сборной США по футболу

https://static.news.ru/photo/f006a5f4-ae3d-11ea-a043-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Soccer/facebook.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи национальной сборной по футболу из-за разрешения игрокам не вставать во время исполнения гимна страны.
Совет директоров футбольной федерации US Soccer снял с игроков обязательство вставать во время звучания гимна, чтобы те могли вставать на одно колено в знак протеста. С просьбой отменить соответствующий пункт регламента к руководству федерации обратилась женская сборная США.
Особо смотреть теперь не собираюсь, — написал Трамп в своём Twitter.
Глава Белого дома также отметил, что Национальная футбольная лига (NFL) «движется в том же направлении». Поэтому он может перестать следить и за их матчами тоже.