Трамп получил штраф $350 млн и стал продавать кроссовки

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп стал продавать кроссовки собственной линии на следующий день после суда, где его обязали выплатить более $350 млн по делу о мошенничестве, передает The Guardian. Кроме того, политику нельзя брать кредиты и занимать руководящие должности на предприятиях штата на протяжении трех лет.

Цена одной пары кроссовок Трампа составляет $399 долларов, что эквивалентно сумме в 37 тысяч рублей. Политик утверждает, что давно хотел воплотить в жизнь эту идею, о чем он и заявил на презентации в Филадельфии. Кеды окрашены в золотой цвет, подошва выполнена в сочетании белого с красным, на них также есть американский флаг в боковой части, а назвал их Трамп Never Surrender High-Tops.

На сайте экс-президента, где продается обувь, а также одеколон под брендом Трампа за $99, подчеркнули, что старт продаж не имеет никакого отношения к избирательной кампании. До этого члены его предвыборного штаба анонсировали это событие.

Также Дональд Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира из-за коррупции в американской судебной системе и неконтролируемого потока мигрантов. Политик также утверждает, что уже сейчас США по многим аспектам можно считать государством третьего мира.