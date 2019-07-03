Обещанные президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом новейшие танки появились на улицах Вашингтона. Они оказались с пятнами ржавчины.
Краска на корпусах машин облупилась, а стволы пулемётов были сняты, передаёт
Техника в настоящий момент стоит на Национальной аллее возле мемориала Авраама Линкольна. Её охраняют полицейские и военные.
Танки проедут на параде в честь Дня независимости США.
Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.