https://static.news.ru/photo/95dfb6de-9dd0-11e9-bf57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: White House/Global Look Press

Обещанные президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом новейшие танки появились на улицах Вашингтона. Они оказались с пятнами ржавчины.

Краска на корпусах машин облупилась, а стволы пулемётов были сняты, передаёт РИА Новости . Отверстия от боевых орудий заклеены скотчем и закрыты картоном.

Техника в настоящий момент стоит на Национальной аллее возле мемориала Авраама Линкольна. Её охраняют полицейские и военные.

Танки проедут на параде в честь Дня независимости США.

Ранее, как писал News.ru, Трамп заявил, что в День независимости страны 4 июля в Вашингтоне пройдёт самый большой салют и воздушный парад. Он отметил, что военачальники получают удовольствие от подготовки к этому мероприятию, так как покажут самую сильную армию мира.