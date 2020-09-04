Трамп похвастался поддержкой полицейских на предстоящих выборах

Выборы в США продут 3 ноября. На них будут избираться президент, вице-президент, треть Сената Конгресса США, 435 членов палаты представителей, а также губернаторы 13 штатов и территорий.
28 августа Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты страны от Республиканской партии. Своё заявление политик сделал на лужайке у Белого дома, где проходил съезд республиканцев. В присутствии 1,5 тыс. участников съезда глава государства поблагодарил их за доверие.
Как писал NEWS.ru, глава США на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джо Байдена. По его словам, тот плохо соображает.