Трамп похвастался поддержкой полицейских на предстоящих выборах

https://static.news.ru/photo/3598d3a2-eeea-11ea-bd13-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

355 тысяч членов Ордена полицейского братства выразили свою поддержку действующему президенту США Дональду Трампу. Политик высоко оценил эту новость.

Политик ретвитнул сообщение в Twitter, которое гласит о том, что Орден полицейского братства занял его сторону в президентской гонке.

Это большая часть для меня, — отметил Трамп.

Он поблагодарил сотрудников полиции за доверие.

A GREAT HONOR, THANK YOU! https://t.co/SYM0wk5cqn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

Выборы в США продут 3 ноября. На них будут избираться президент, вице-президент, треть Сената Конгресса США, 435 членов палаты представителей, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

28 августа Дональд Трамп дал официальное согласие вновь баллотироваться в президенты страны от Республиканской партии. Своё заявление политик сделал на лужайке у Белого дома, где проходил съезд республиканцев. В присутствии 1,5 тыс. участников съезда глава государства поблагодарил их за доверие.

Как писал NEWS.ru, глава США на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джо Байдена. По его словам, тот плохо соображает.