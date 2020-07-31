Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Афганистана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил в Белом доме. Он заявил, что власти страны намерены в ближайшее время вывести своих военных из Афганистана.
Политик отметил, что это произойдёт «достаточно скоро»,
Мы уходим из Афганистана достаточно скоро, — сказал он.
Накануне государственный секретарь страны Майк Помпео в ходе выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что власти США заключили соглашение с запрещённой в России террористической организацией «Талибан». Вашингтон выведут свои войска из Афганистана.
Как писал NEWS.ru, 29 февраля 2020 года лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана.
Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.
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