Трамп подтвердил намерение США вывести войска из Афганистана

https://static.news.ru/photo/5284a764-d358-11ea-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил в Белом доме. Он заявил, что власти страны намерены в ближайшее время вывести своих военных из Афганистана.

Политик отметил, что это произойдёт «достаточно скоро», передаёт ТАСС.

Мы уходим из Афганистана достаточно скоро, — сказал он.

Накануне государственный секретарь страны Майк Помпео в ходе выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что власти США заключили соглашение с запрещённой в России террористической организацией «Талибан». Вашингтон выведут свои войска из Афганистана.

Как писал NEWS.ru, 29 февраля 2020 года лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана.

Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.