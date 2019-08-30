https://static.news.ru/photo/cdba7588-cb45-11e9-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Octavio Jones | Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида в связи с приближением урагана «Дориан» подписал президент США Дональд Трамп. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые задействуют региональные и местные власти для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным ураганом «Дориан», — передаёт сообщение ТАСС .

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» накроет побережье Флориды к концу нынешней либо началу следующей недели, усилившись по шкале Саффира — Симпсона до урагана четвёртой категории из пяти возможных.

Как писал News.ru, Донльд Трамп решил не покидать США из-за «Дориана» и отменил визит в Польшу. До этого он заявил, что надвигающийся Флориду ураган может стать одним из крупнейших в истории страны.