Трамп подал заявку на участие в выборах президента США

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной избирательной комиссии, он датирован 15 ноября 2022 года.

Накануне телеканал Newsmax сообщил, что Трамп объявит о намерении баллотироваться на пост главы государства 15 ноября в 21:00 (05:00 мск). Экс-президент должен сделать заявление из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года до 20 января 2021 года. О том, что он планирует объявить о своем намерении вновь занять пост президента 15 ноября, стало известно после промежуточных выборов в конгресс. Агентство Reuters уточняло, что объявление о выдвижении своей кандидатуры перед Днем благодарения даст Трампу преимущество перед другими кандидатами.

Ранее соратники экс-президента США Дональда Трампа призвали его не торопиться с объявлением об участии в выборах главы государства в 2024 году. Причиной они называли разочаровывающие результаты выборов в конгресс страны.