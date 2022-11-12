Трамп подал в суд на расследователей штурма Капитолия Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия

Фото: White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп пожал судебный иск на комитет палаты представителей Конгресса США, занимающейся расследованием штурма Капитолия. Причиной иска стала повестка, направленная политику для дачи показаний. Об этом сообщает РИА Новости ос ссылкой на данные суда штата Калифорния.

Документ гласит, что повестка является недействительной, так как нарушает прерогативы президента и права Трампа которые ему гарантирует первая поправка к конституции США о свободе слова. Также отмечается, что комитет не уполномочен направлять подобные повестки.

Ранее комитет направил Трампу повестку, согласно которой Трамп должен был дать показания и представить необходимые комиссии документы, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года. Бумаги было необходимо предоставить к 4 ноября, непосредственно допрос конгрессмены планировали на 14 ноября.

Комитет занимается расследованием событий 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и попытались помешать утверждению результатов выборов президента США, где победил представитель демократической партии Джо Байден. В результате устроенных беспорядков погибли несколько человек.

В октябре федеральный окружной суд США приговорил экс-советника бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стива Бэннона к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу. По информации СМИ, судья счел неуважением отказ от дачи показаний по делу о штурме Капитолия.