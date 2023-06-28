Трамп подал в суд на писательницу, обвинившую его в изнасиловании Bloomberg: Трамп подал в суд на писательницу Кэрролл, обвинившую его в изнасиловании

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Экс-президент США Дональд Трамп подал встречный иск к писательнице Элизабет Джин Кэрролл, ранее обвинившей политика в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По имеющимся данным, Трамп обвинил писательницу в причинении вреда его репутации, несмотря на то, что жюри присяжных признало его невиновным.

Возможность подать встречный иск появилась у политика после того, как суд позволил писательнице дополнить иск к бывшему президенту. Основанием для расширения стали недавние высказывания Трампа в эфире CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, а ее доводы — фальшивками и выдумкой. Разбирательство по заявлению Трампа намечено на январь 2024 года. При этом женщина требует от политика возмещения ущерба в размере $10 млн.

9 мая жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, но не признало его виновным в изнасиловании. В этой связи экс-президент должен выплатить писательнице $5 млн.

Элизабет Джин Кэрролл вела колонки в нескольких известных изданиях. В 2019 году она выпустила книгу, в которой сообщила, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной кабинке магазина в центре Нью-Йорка. В ноябре 2022 года она предъявила Трампу иск, обвинив его в клевете и отрицании факта насилия.

Сам Трамп охарактеризовал вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл как позор и кульминацию наибольшей «охоты на ведьм».