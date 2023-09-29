Трамп подал в суд на экс-сотрудника MI-6 из-за компромата на него Трамп подал в суд на экс-сотрудника MI6 Стила после обвинения в сговоре с РФ

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на бывшего британского разведчика Кристофера Стила, который составил на него досье с компроматом, сообщает Independent со ссылкой на Высокий суд Лондона. Иск подан из-за нарушения закона о защите персональных данных.

Ответчиком выступают Стил и основанная им компания Orbis Business Intelligence. В досье экс-разведчика говорилось, что спецслужбы России имеют информацию, которая дискредитирует Трампа. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, провели расследование версии о «сговоре» экс-главы США с Россией, однако доказать ничего не смогли.

Бывший президент США подает иск о защите данных против [консалтинговой фирмы] Orbis Business Intelligence и ее основателя Кристофера Стила, — отмечается в публикации.

Первое слушание по делу назначено на 16 октября, Трамп присутствовать на нем не намерен. Американский политик прежде много раз называл данное досье фальшивкой.

Ранее жюри присяжных в США оправдало российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче Федеральному бюро расследований (ФБР) ложных показаний по делу о связях Дональда Трампа с Россией. Частного исследователя, который был основным источником для досье Стила, признали невиновным по четырем выдвинутым против него пунктам.