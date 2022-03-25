Трамп подал иск против Хиллари Клинтон за теорию о сговоре с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон и руководство Демпартии, обвиняя их в попытке повлиять на итоги выборов 2016 года через распространение фейков о его якобы сговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости. По словам Трампа, целью Клинтон и её команды была попытка «очернить» его и снизить его шансы на победу на президентских выборах 2016 года.

Судебный иск был подан в федеральный суд США восточного округа Флориды.

Хиллари Клинтон и её приспешники срежиссировали немыслимый заговор, потрясающий сознание и бросающий вызов демократическим устоям нации. Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что Дональд Дж. Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой, — говорится в документе.

Ранее Трамп в ходе встречи со сторонниками во Флоренсе в Южной Каролине заявил об уверенности, что представители Республиканской партии вернут себе власть на президентских выборах в 2024 году. Напрямую бывший хозяин Белого дома не заявил, что будет баллотироваться в президенты.

В 2022 году в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Они состоятся в ноябре. Избираться будут все 435 членов палаты представителей и 34 сенатора. Сейчас большинство в конгрессе удерживают демократы, а в сенате каждая из двух партий занимает по 50 мест.