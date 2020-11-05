Трамп победил в округе Виго, где больше сотни лет угадывали исход выборов

https://static.news.ru/photo/88860a7c-1fa4-11eb-991c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу в округе Виго в штате Индиана. Этот округ знаменит тем, что там с 1888 года всегда угадывали исход выборов.

Согласно подсчётам, предпочтения жителей округа совпадали с выбором страны всегда, за исключением двух раз, в том числе жители Виго угадывали итог выборов 16 раз подряд, сообщает РИА Новости.

Осечки случились, когда в 1908 году Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году, когда округ проголосовал за Эдлая Стивенсона, а страна выбрала Эйзенхауэра.

В эти выборы Трамп набрал в Виго 56,2% голосов, Байден — 41,45%. В округе, как и в других регионах США, тоже задерживался подсчёт голосов. Власти объяснили это нестандартным размером бумаги, на котором были напечатаны некоторые бюллетени.

Официальное утверждение итогов выборов произойдёт не раньше 13 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что округ Лас-Вегаса в штате Невада будет обрабатывать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. Он также заверил, что будет изучаться вопрос двойного голосования — при поступлении бюллетеней по почте система выявит, не голосовал ли избиратель дважды.