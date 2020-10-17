Трамп по ошибке назвал Макрона французским премьером

https://static.news.ru/photo/d71662ca-1105-11eb-972e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Фото: Michael Trammer, via imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал ошибочно назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром. Неточность американским лидером была допущена в рамках речи на территории Мичигана, в которой политик рассказывал о Парижском соглашении по климату, из которого Трамп вышел в 2017 году.

Указанный договор был заключён за два года до того, как его покинул президент США. Соглашение предусматривает выработку мер по снижению парниковых выбросов, призванных удержать прирост глобальной средней температуры на уровне менее двух градусов Цельсия сверх доиндустриальной отметки.

Трамп в своей речи отметил, что он «остановил» Парижское соглашение.

Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень, — цитирует Трампа ТАСС.

Настоящим премьером Франции является Жан Кастекс. Он был назначен на должность главы правительства президентом летом текущего года.

Как ранее писал NEWS.ru, после создания новых вооружений США применят их для выстраивания мира с позиции силы, так как стали самой мощной военной державой, заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Висконсин.