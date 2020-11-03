Трамп по опросам обгоняет Байдена в ряде ключевых штатов

https://static.news.ru/photo/1910c0da-1d68-11eb-890c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обходит демократа Джо Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах 3 ноября 2020 года.

Такие данные приводит политологический сетевой ресурс Real Clear Politics. Отмечается, что Трамп впервые с августа вырвался вперёд в Северной Каролине, где будут распределены голоса 15 членов коллегии выборщиков. Там о поддержке главы государства заявили 47,8% избирателей, в то время как поддерживают его оппонента — 47,2%.

Лидирует Трамп и в Огайо (18 голосов выборщиков), опираясь на поддержку 47,4% избирателей, у Байдена 47,2%. Также минимальный перевес отмечен в Джорджии (16 голосов), где у Трампа 47,8% против 47,6% у соперника. Более солидное преимущество действующего президента отмечено в Айове (6 голосов). Там за него намерены проголосовать 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Нынешний хозяин Белого дома сдал позиции в Техасе (38 голосов). Его октябрьское преимущество в 4 процентных пункта растаяло до 1,2 п. п. — 47,7% против 46,5%. При этом Байден по опросам серьёзно опережает оппонента в других колеблющихся штатах — Флориде (29), Пенсильвании (20), Мичигане (16), Висконсине (10), Миннесоте (10) и Неваде (6). В среднем по стране он опережает Трампа по популярности на 6,8%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы действующего президента США Дональда Трампа победить на выборах главы государства почти вдвое выше, чем четыре года назад. Об этом заявили в одной из американских букмекерских контор. Фаворитом гонки букмекеры считают Джо Байдена, его шансы на победу оцениваются в 66%. При этом Трампу дают 35%.