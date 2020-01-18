Лидера сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) — генерала Касема Сулеймани — уничтожили из-за «плохих слов» о США, рассказал глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
Во время выступления политик заявил, что ему надоело «выслушивать эту чушь собачью» и постоянно отвечать на вопросы о ликвидации военного,
Сулеймани был известным террористом, который давно был в американском списке <...> Он ведь считался неуязвимым, — добавил президент.
По его словам, Вашингтон следил за ликвидацией Сулеймани в прямом эфире, «а потом вдруг: „Бабах!“».
Обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.
В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.
11 января иранские СМИ сообщили о задержании британского посла по обвинению в «подстрекательстве» и «организации подозрительных движений» в Тегеране. Правоохранители посчитали, что Макэйр не только принимал участие в акции протеста, но и координировал действия демонстрантов. Дипломат провёл в полиции несколько часов, но потом его отпустили. При этом глава дипмиссии все обвинения отвергает.
Жители нескольких городов Ирана
Boeing 737-800, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.
Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт, писал NEWS.ru.
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