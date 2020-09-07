Трамп планирует сменить главу Пентагона

https://static.news.ru/photo/e46a15f2-f198-11ea-8e96-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Марк Эспер Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/Global Look press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения министра по делам ветеранов Роберта Уилки на должность главы Пентагона в случае увольнения министра обороны Марка Эспера.

По словам источников в американской администрации, глава страны провёл встречу с Уилки, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главы Минобороны. При этом источники не исключают, что он может немедленно занять должность и.о. министра обороны после увольнения Эспера. Однако перестановка в руководстве ведомства не ожидается до запланированных на 3 ноября выборов президента.

Источники также отметили, что Трамп рассматривал ещё несколько кандидатур. Его беседа с Уилки прошла в августе на фоне укрепившегося убеждения американского лидера в необходимости сменить главу Пентагона, передаёт NBS.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн рассказал, что Трамп нанял актёра на роль Обамы, чтобы разыграть его «увольнение» на камеру.