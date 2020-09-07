Трамп планирует сменить главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения министра по делам ветеранов Роберта Уилки на должность главы Пентагона в случае увольнения министра обороны Марка Эспера.
По словам источников в американской администрации, глава страны провёл встречу с Уилки, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главы Минобороны. При этом источники не исключают, что он может немедленно занять должность и.о. министра обороны после увольнения Эспера. Однако перестановка в руководстве ведомства не ожидается до запланированных на 3 ноября выборов президента.
Источники также отметили, что Трамп рассматривал ещё несколько кандидатур. Его беседа с Уилки прошла в августе на фоне укрепившегося убеждения американского лидера в необходимости сменить главу Пентагона,
Как писал NEWS.ru, ранее бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн рассказал, что Трамп нанял актёра на роль Обамы, чтобы разыграть его «увольнение» на камеру.
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