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США

Трамп перестал считать Судан спонсором терроризма

19:02, 23 октября 2020

Американский президент Дональд Трамп намерен вычеркнуть Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом заявили в администрации главы государства.

В Белом доме добавили, что Трамп уже сообщил о своём решении конгрессу. Оно было принято после того, как Хартум выполнил договорённость и перечислил $335 млн в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим от террористических атак в США, сообщает «Интерфакс».

В Суверенном совете Судана, в свою очередь, заявили, что Трамп уже официально пописал решение об исключении страны из числа спонсоров терроризма. Там это назвали «историческим днём» для страны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение Трампа в отношении Судана приветствуют в Германии. В МИД страны заявили, что Берлин продолжит оказывать африканской стране поддержку, чтобы её переход к миру, демократии и экономическому восстановлению стал устойчивым успехом.

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