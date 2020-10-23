Трамп перестал считать Судан спонсором терроризма

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Американский президент Дональд Трамп намерен вычеркнуть Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом заявили в администрации главы государства.

В Белом доме добавили, что Трамп уже сообщил о своём решении конгрессу. Оно было принято после того, как Хартум выполнил договорённость и перечислил $335 млн в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим от террористических атак в США, сообщает «Интерфакс».

В Суверенном совете Судана, в свою очередь, заявили , что Трамп уже официально пописал решение об исключении страны из числа спонсоров терроризма. Там это назвали «историческим днём» для страны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение Трампа в отношении Судана приветствуют в Германии. В МИД страны заявили, что Берлин продолжит оказывать африканской стране поддержку, чтобы её переход к миру, демократии и экономическому восстановлению стал устойчивым успехом.