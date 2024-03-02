Трамп перечислил главные качества Байдена Трамп назвал Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Джо Байден является самым нечестным и некомпетентным президентом в истории страны, заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social. По его словам, это худший глава государства из всех.

Помните, он худший президент в истории нашей страны. Он самый некомпетентный президент. Он самый нечестный президент, — подчеркнул Трамп.

Ранее он также сообщил, что прибывшие в США мигранты совершили в прошлом году тысячи преступлений, и виноват в этом действующий глава государства. Можно сказать, уточнил Трамп, в США появился новый род преступности — «преступления мигрантов имени Байдена».

До этого Трамп предсказал, что администрация Белого дома во главе с Байденом нанесет стране большой ущерб в течение девяти месяцев, оставшихся до выборов главы государства. Политик обосновал это тем, что нынешний президент страны крайне некомпетентен.

Кроме того, республиканец обратил внимание на тот факт, что во время президентского срока Байдена «многое произошло». Сейчас у страны уже нет лидера, которого «уважали бы». Трамп заверил, что смог бы урегулировать конфликты на Украине и в секторе Газа, если бы оставался президентом США, однако Штаты «не выживут», если Байден пойдет на второй срок.