Трамп: Парижское соглашение по климату должно было уничтожить экономику США

https://static.news.ru/photo/2656173e-2cce-11eb-a6fd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global look Press

Парижское соглашение по климату было однобоким и несправедливым для Соединённых Штатов, так как было направлено на разрушение американской экономики, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20).

Я вывел США из несправедливого и однобокого Парижского соглашения по климату — очень несправедливого для Соединённых Штатов договора. Парижское соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды. Оно было нацелено на уничтожение американской экономики, — сказал он.

Политик отметил, что выходом из соглашения продемонстрировал отказ лишаться миллионов рабочих мест на территории США, а также направлять триллионы долларов американских налогоплательщиков «самым злостным загрязнителям» окружающей среды.

Именно это произошло бы, — подчеркнул он.

Также Трамп перечислил действия, которые он предпринял на посту главы государства с целью защиты окружающей среды.

Соглашение, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его уже одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

4 ноября Вашингтон официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Спустя два дня оно вступило в силу в России. Как писал NEWS.ru, выход США из Парижского соглашения по климату вызвал глубокое сожаление у России.