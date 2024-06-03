Трамп озвучил главную угрозу человечеству Трамп: главной угрозой человечеству является ядерное оружие, а не потепление

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Дональд Трамп

Ядерное оружие является главной угрозой человечеству, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Мнение бывшего хозяина Белого дома отличается от точки зрения действующего главы государства Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата.

Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление, — сказал он.

Трамп напомнил, что Байден называет глобальное потепление «величайшей экзистенциальной угрозой». Однако применение ядерного оружия способно нанести такой урон, о котором «не нужно и говорить», заверил он.

Ранее политик пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Они встретились на турнире США, где Нурмагомедов выступил секундантом россиянина Ислама Махачева, защитившего титул чемпиона UFC в легком весе. Трамп же присутствовал в качестве зрителя.

При этом американский адвокат Алексей Тарасов высказывал мнение, что Дональду Трампу, признанному виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, грозит до 20 лет лишения свободы. Он объяснил, что возможное назначение ему судом 136 лет тюрьмы относится к суммированию потенциальных максимальных сроков по каждому пункту обвинения.