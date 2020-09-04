Трамп отверг обвинения в оскорблении солдат Первой мировой войны

https://static.news.ru/photo/7219aeec-eea8-11ea-a416-fa163e074e61_660.jpg Американское военное кладбище в Кольвиль-Сюр-Мер (Франция) Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл павших в Первой мировой войне солдат неудачниками.

Так американский лидер отреагировал на сообщение СМИ о том, что в 2018 году во время поездки во Францию он якобы назвал неудачниками американских солдат, погибших в Первой мировой войне.

СМИ писали, что Трамп во время визита в Париж из-за плохой погоды отменил поездку на мемориальное кладбище американских солдат, павших в боях Первой мировой войны, заявив: «Зачем мне ехать на это кладбище? Оно полно неудачников».

Также появились слухи о том, что в другом разговоре президент США назвал 1800 морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд, «лохами».

Я никогда не называл наших славных павших солдат иначе, кроме как героями. Это больше похоже на фейковые новости, сфабрикованные завистливыми неудачниками в позорной попытке повлиять на результаты выборов 2020 года, — написал американский президент в Twitter.

Позже Трамп, выступая перед журналистами, заверил общественность в готовности поклясться чем угодно в том, что никогда не высказывался нелестно о погибших военнослужащих.

Я могу поклясться чем угодно, что никогда не говорил такого о наших павших героях. Никто не уважает их больше, чем я, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дональд Трамп придумал своему главному сопернику на президентских выборах 2020 года Джо Байдену прозвище. Он назвал его «невидимым Джо».